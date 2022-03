Dainbacher Neubaugebiet eine Fehlplanung?

Bad Mergentheim. Das Neubaugebiet „Zehlacker II“ (Bild) in Dainbach bezeichnete Thomas Tuschhoff (Grüne) als „Fehlplanung“, da man vom Flächenverbrauch wegkommen und die Innenentwicklung in den Dörfern ernsthaft voranbringen müsse. Andreas Lehr (CDU) verteidigte dagegen die Pläne für das Areal und auch Inge Basel (SPD) begrüßte die im Stadtteil geplanten neuen Bauplätze. Hariolf Scherer (CDU) hielt den Flächenverbrauch für überschaubar. Ortsvorsteher Thomas Faulhaber betonte, dass es bereits 13 Nachfragen für die insgesamt 15 Bauplätze gebe. Er sagte weiter: „Schade, dass die Grünen immer gegen Neubaugebiete sind.“ Mit 23:6-Stimmen (die Grünen votierten dagegen) wurde schließlich der Planentwurf gebilligt und der Auslegungsbeschluss gefasst. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ beklagte später Jochen Flasbeck (Freie Wähler) noch, dass die Grundbucheintragungen im badischen Bereich bis Unterbalbach aufgrund anderer Zuständigkeiten viel schneller vonstatten gingen als im württembergischen Gebiet, das von Schwäbisch Gmünd mit betreut werde. Dadurch entstünden vielen Bauherren Nachteile, die so nicht verständlich und akzeptierbar seien. sabix/Bild: Sascha Bickel

