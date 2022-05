Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Feuerwehreinsatz - Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen rückten die Einsatzkräfte aus der Kernstadt und weiterer Abteilungen mit rund 50 Helfern an. Personen waren keine in Gefahr. Dachstuhl eines unbewohnten Hauses brennt in Wachbach

Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen eilte die Freiwillige Feuerwehr mit starken Kräften in die Wachbacher Dorfstraße. © Sascha Bickel