Coverrock, Lieder und Schlager

Bad Mergentheim. Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wird die Veranstaltungsreihe der Kurverwaltung mit dem Motto „Freiluftkultur“ in diesem Sommer von Freitag, 20. August bis einschließlich Sonntag, 5. September fortgesetzt. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 3. Juli.

„Unser Klanggarten ist klein aber fein“, so Kurdirektor Sven Dell. „Die Gäste können sich aber auf ein vielversprechendes Programm freuen“. Von Schlager, Blasmusik und schwäbischem Kabarett über feinsinnige Literatur bis hin zu Flamencoklängen und eingängiger Popmusik ist für jeden etwas dabei.“

Patrick Lindner kommt

Den Auftakt bestreiten X-Friends mit handwerklich hochwertiger Covermusik. Ein wiederkehrender Gast im Klanggarten ist der fränkische Kabarettist und Sänger Stefan Eichner. Am 21. August wird er Chansons Liedermacher Reinhard Mey spielen. Einen Tag später wird die „Schlager-Sommertour 2021“ Halt im Klanggarten machen. Mit von der Partie sind die TV-Stars Patrick Lindner und Anna-Carina Woitschack sowie Mara Kayser und Nadin Meypo.

Karten ab sofort

Ebenfalls zum erneuten Mal dabei sind die Zwiefach Boarischen und das „Literatur im Schloss“-Sommerfestival. Zu jeder der Klanggarten-Veranstaltungen sind die Eintrittskarten ab sofort im Vorverkauf oder online unter www.kurpark.reservix.de erhältlich. Karten gibt es an Reservix Vorverkaufsstellen, beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark (Telefon 07931/965-225), an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz (07931/57-4820) sowie an der Abendkasse. Den vollständigen Veranstaltungsplan gibt’s bei Reservix oder auf der Homepage der Stadt Bad Mergentheim unter https://visit.bad-mergentheim.de/de/kultur-schloss-genuss/veranstaltungen.

