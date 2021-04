Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pandemie - Tausende Testkits im Landkreis verteilt / Stadt Bad Mergentheim und Schulleiter vor Ort sind zufrieden / GEW verweist auf Probleme in anderen Kommunen Coronatests an Schulen in Bad Mergentheim „gut angelaufen“

Der Präsenzunterricht an den Schulen im Landkreis ist am Montag wieder gestartet. Corona-Schnelltests sollten an allen Einrichtungen zum Einsatz kommen, doch das klappte nicht überall. In Bad Mergentheim gab es laut Stadt „keine Probleme“.