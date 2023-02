Corona war „immense Herausforderung“

Bad Mergentheim. Der Münsterchor St. Johannes kam zu seiner Jahreshauptversammlung zusammen.

Der Abend brachte nach drei Jahren Pause Freude und Trauer.Trauer, wie Veronika Herz gleich zu Beginn betonte, um Chormitglied Agnes Schäfer. „Ihr Tod, der auf so schreckliche Weise geschah, bestürzt uns sehr und erfüllt uns mit großer Trauer. Wir erinnern uns an sie in unseren Gesprächen und ehren sie für 60 lange Jahre Singen zur Ehre Gottes, der wir sie jetzt anvertrauen“, so Herz.

Zunächst berichtete Ulrike Müller über die schwierigen Corona-Jahre. Wenn überhaupt Chorproben stattgefunden hätten, dann seien diese sehr eingeschränkt gewesen. Es wurde nur in kleinen Gruppen geprobt. Chorleiter Michael Müller plante, verwarf, plante neu und änderte wieder, es war auch für ihn eine immense Herausforderung.

Dreigestirn hat sich bewährt

Das Chorvorstand-Dreigestirn, im Januar 2020 gewählt, hat seine Bewährungsprobe bestanden. Karoline Wolpert, Ulrike Müller und Veronika Herz versuchten, die Chorsägerinnen und Sänger mit Glückwünschen zu Geburtstagen und Texten zu den Hochfesten bei der Stange zu halten. Michael Müller bedachte die Chormitglieder mit musikalischen Vidoes via Internet. Mit einer Power-Point-Präsentation rief Arngart Bein die vergangenen drei Jahre noch einmal in Erinnerung. Hierin ging Chorleiter Müller kurz auf die vergangenen drei Jahre ein. Er erinnerte an die Verabschiedung von Pfarrer Ulrich Skobowsky. Nach einer sehr kurzen Vakanz kam der neue Pfarrer Thomas Frey. Der Münsterchor habe versucht, „immer zu singen, wie und wo es möglich war. Einmal nur Frauenstimmen, dann nur mit Männerstimmen, auch Jugendliche und Kinder haben sich immer wieder zu besonderen musikalischen Aktivitäten herausfordern lassen“.

Letztes Jahr konnte man immer mehr zur Normalität übergehen, das Münster wiedereröffnen und die Orgelweihe feiern. Auch die erste Orchestermesse an neuer Stelle im Münster sei gelungen. An der neuen Orgel fehlten jetzt noch Schweller und sechs Register. Hier würde man sich über jede Spende freuen. Mit der Chorarbeit sei er zufrieden, so Müller. Er habe Verständnis, wenn mancher Sänger unpünktlich oder nicht zur Probe kommen könne, wünscht aber eine Rückmeldung. Im laufenden Kirchenjahr plant Müller an Karfreitag eine gesungene Passion (H. Schröder) sowie eine Orchestermesse an Ostern (Haydn -B-Dur, auch mit Orgelsolo). Dafür sollen projektbezogen noch Mitsängerinnen und -sänger angeworben werden. Zum Schluss lobte er vor allem das Vorstandsteam mit Stimmbeiräten für die Arbeit der letzten drei Jahre. Nach dem Vortrag von Kassenwartin Schmeißer wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Für Geselliges wird im Jahr 2023 auch gesorgt, hier müssen bezüglich eines Chorausfluges nach Freudenstadt noch Planungen vorbereitet werden.

Ehrungen waren Highlight

Das Highlight des Abends waren die Ehrungen. Josef Naber trug zum Auftakt ein wunderschönes, selbstgestaltetes Gedicht vor. Pfarrer Frey, Michael Müller und Karoline Wolpert gratulierten einer Reihe von Chormitgliedern für ihre Treue.

Geehrt wurden für 65 Jahre: Walter Ikas, 60 Jahre: Agnes Schäfer (postum), für 50 Jahre: Josef Naber, Josef Noe, für 40 Jahre: Martha Hay und Herta Haberkorn, 25 Jahre: Stephan Sambeth, 20 Jahre: Elisabeth Jaumann und Berthold Diez , 15 Jahre: Sylvia Becher-Hoffmann, Monika Racek und Margrit Fischer, 10 Jahre: Christel Tischler, Geza Horvath und Arngart Bein.

In seinem Schlusswort dankte Pfarrer Frey den Chormitgliedern für die Gestaltungen der Gottesdienste und sprach den positiven Aspekt der Zusammenarbeit in der Gemeinde an. Er zitierte von Phil Bosmanns „Gotteslob - Menschenlob“: Ein Lob, das von Herzen kommt, lässt andere Herzen höher schlagen.