Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Branche weiter in Sorge - Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbandes äußern sich zur Bund-Länder-Konferenz, zum Personalmangel und zu Forderungen an die Politik Corona-Pandemie: „Gastro-Branche mittendrin in der Krise“

Bund und Länder haben den Druck auf Ungeimpfte erhöht und Maßnahmen angekündigt, die auch das Gastgewerbe betreffen. Die Branche sieht sich noch mittendrin in der Corona-Krise. Kritik gibt es auch am Ende der kostenlosen Schnelltests.