Corona ist das Thema

Bad Mergentheim. Die Ukrainekrise hat gerade Priorität, doch Corona ist nicht verschwunden. Spätestens wenn das Land im Herbst in eine neue Phase der Pandemie eintreten sollte, braucht man eine Therapie, die nicht so widersprüchlich ist, wie die der Vergangenheit. Deshalb hat sich das „Bad Mergentheimer Gespräch“ das Thema: Was hat Corona mit unserer Stadt und ihren Bürgern gemacht“, gewählt. Es findet am Mittwoch, 1. Juni, von 15 bis 17 Uhr zum 18. Mal unter Leitung des Vorsitzenden des Bad Mergentheimer Leberzentrums, Professor Dr. Werner Romen, im Kursaal statt.

Am Gespräch werden teilnehmen: Oberbürgermeister Udo Glatthaar, der Kurdirektor Sven Dell, Thomas Wigant, der Regionalleiter der Gesundheitsholding Tauberfranken, der Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Thorsten Zahn, der Architekt Jochen Elsner, Hans-Joachim Kuhn von der City-Gemeinschaft und der Vorsitzende des Verbands für das Gastgewerbe Dehoga, Frank Bundschu. Sie werden aus ihrer Sicht die Probleme mit dem Lockdown, der Maskenpflicht und den Abstandsregeln, beleuchten. Neben den finanziellen Folgen, sollen auch die psychischen Nebenwirkungen nicht unerwähnt bleiben. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Interessierte sind willkommen.

