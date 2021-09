Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltungsreihe „Frei-Luft-Kultur” geht in die letzte Runde - Am Freitag, 3. September, ist „Café del Mundo“ zu Gast / Beatles-Songs und mehr im Programm Comedy-Duo und Virtuosen treten in Bad Mergentheim auf

Die Veranstaltungsreihe „Frei-Luft-Kultur“ im Kurpark geht an diesem Freitag, 3. September, in die letzte Runde. Um 20 Uhr läutet Café del Mundo, das poetisch-virtuose Gitarrenduo, das letzte Veranstaltungswochenende ein.