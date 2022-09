Cohen-Songs im Kurpark

Bad Mergentheim. In der Reihe „Frei Luft Kultur“ der Kurverwaltung tritt am Samstag, 3. September um 20 Uhr „The Leonard-Cohen-Project“ im Klanggarten auf. „Songs of Love and Hate“, dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch beinahe alle Werke Cohens. Die Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang) konzentrieren sich vor allem auf die frühen Lieder des Poeten Leonard Cohen, die noch maßgeblich von seiner markanten Stimme und Gitarrenbegleitung geprägt sind. Das Duo spielt diese Songs in einer eigenen, ganz auf Gitarrenmusik und Gesang reduzierten und doch authentischen Version. Sie lassen die Musik für sich sprechen und erzählen einiges über die Songs und über Cohen selbst. Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

