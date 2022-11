Coding ist sehr wichtig für alle Bereiche

Bad Mergentheim. Bereits in der Grundschule sollen den Schülerinnen und Schülern die Prinzipien der digitalen Welt nahegebracht werden. Sie sollen im Alltag Algorithmen erkennen, ihre Bedeutung beurteilen und selbst modellieren und programmieren können. Es gibt zahlreiche einfache Ideen, Apps und Tools, mit deren Hilfe diese Kompetenzen auf unterschiedlichen Niveaus eingeübt, trainiert und erreicht werden können.

Codieren und problemlösendes Denken (Computational Thinking) sind Kompetenzen, die besonders an der Grundschule am Kirchberg gefördert werden sollen und in ihrem Schulkonzept verankert sind. Deshalb fanden wieder die Mint-Projekttage statt, bei denen sich alle Schülerinnen und Schüler mit dem Ipad beschäftigen und lernen zu verstehen, wie digitale Geräte funktionieren und üben, Handlungsanweisungen für digitale Geräte, auch Algorithmen genannt, selbst aufzusetzen. Unterstützung bei ihrem Vorhaben bekommt das Team der Grundschule am Kirchberg rund um Anja Scherer und Silke Mark von der Jugendtechnikschule von Nicole Baier.

Strahlende Gesichter

Am Ende der Projekttage gab es nur strahlende Gesichter der Grundschulkinder. Sie alle haben viel gearbeitet, getrüffelt, programmiert und sehr viele neue Erfahrungen gemacht. „Ich finde unsere Mint-Tage in jedem Jahr das besondere Highlight des Schuljahres“ meint eine Viertklässlerin. Und auch ein Erstklässler ist begeistert „So schön war es in der Schule noch nie!“ „Mir gefällt am besten, dass ich jetzt selbst Emails schreiben kann“, äußert sich ein Drittklässler und für das Mädchen aus der zweiten Klasse war die Erfahrung mit dem Greenscreen genial. Auch die Schulleitung und das Team der Kolleginnen sind mit dem bisherigen Verlauf der Mint-Tage sehr zufrieden. „Es ist einfach eine tolle Möglichkeit, die Kinder um diese Skills zu bereichern“, meint das Schulleitungsteam.