Bad Mergentheim. Um Unterricht und Betreuung in der Pandemie so sicher wie möglich zu machen, stellt die Stadt auch technische Geräte zur Verfügung. Wie diese im Alltag funktionieren, davon machte sich jetzt Hauptamtsleiter Jürgen Friedrich vor Ort ein Bild in der Kinderkrippe „Schlawinertreff“.

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der St. Josefspflege Mulfingen, Rainer Friedrich, stattete er der Einrichtung einen Kurzbesuch ab. Die Josefspflege ist Trägerin der Krippe. Diese befindet sich bereits wieder im Regelbetrieb und hat neben drei Luftfilter-Geräten auch drei so genannte „CO2-Ampeln“ im Einsatz. Die Ampel-Geräte analysieren permanent die Raumluft und machen mit einer abgestimmten Licht-Symbolik (grün, gelb und rot) darauf aufmerksam, wann wieder gelüftet werden sollte. Parallel reinigen die permanent laufenden Filtergeräte die Raumluft.

„Der Einsatz der Geräte funktioniert problemlos und sie sind ein wichtiger Baustein, damit wir als Team ein gutes Sicherheitsgefühl haben“, schilderte die Leiterin der Einrichtung, Kerstin Rupp, die ersten Erfahrungen. Auch in die Teststrategie der Stadt sei der „Schlawinertreff“ bereits voll eingebunden. Es gebe geschulte Kolleginnen, die das Testen flexibel direkt vor Ort erledigen könnten.

Insgesamt 40 CO2-Ampeln verteilt die Stadt dieser Tage in einem ersten Schritt an die Kitas und Krippen. Parallel werden abgestimmt auf die jeweilige Nachfrage auch Luftreiniger für Schulen und Betreuungseinrichtungen organisiert. In regelmäßig virtuell stattfindenden „Runden Tischen“ stimmen Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Vertreter der Einrichtungen sowie das Bildungsamt ihr Vorgehen ab.

„Insgesamt sind wir mit der unkomplizierten Umsetzung und der Unterstützung durch die Stadt sehr zufrieden und bedanken uns für das gute Miteinander“, sagte der Geschäftsführer der St. Josefspflege, Rainer Friedrich. Die Einrichtung hatte sich im Vorfeld aktiv eingebracht und die Stadt bei der Beschaffung von Luftfiltern unterstützt. stv