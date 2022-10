„Clown Lo“ im „Café International“

Bad Mergentheim. Interkulturelle Begegnungen möchte der Arbeitskreis Asyl Bad Mergentheim mit seinem „Café International“ ermöglichen, das jeden ersten Samstag im Monat um 15 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in der Härterichstraße stattfindet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als besondere Attraktion für Kinder hatten Birgit und Horst Hoffmann Lothar Lempp zu dieser Veranstaltung eingeladen. In seiner gekonnten Art zeigte „Clown Lo“ zur großen Erheiterung der anwesenden Kinder, welche Missgeschicke bei alltäglichen Dingen wie dem Zähneputzen und Anziehen passieren können. Von seinen Ungeschicklichkeiten angerührt kletterten die Jüngsten auf die Bühne, um ihm zu helfen. Selbst wenn die noch nicht lange in Deutschland lebenden ukrainischen Kinder nicht verstanden, was Lothar Lempp sagte, seine Clownerie ist universell verständlich und löste befreiendes Lachen aus. Für kurze Zeit konnten sie dadurch den Schmerz über den Verlust ihrer Heimat einmal vergessen.

Mit seinem Begegnungscafé möchte der Arbeitskreis Asyl unter anderem dazu beitragen, dass Kontakte zwischen Geflüchteten und Einheimischen entstehen. Letztere sind deshalb auch zum nächsten Café International am 5. November um 15 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus willkommen.