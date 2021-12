„Classic Brass“ tritt auf

Bad Mergentheim. „Classic Brass“, das sich als eines der besten Blechbläserensembles Europas ankündigt, kommt mit einem Advents- und Weihnachtsprogramm in die Bad Mergentheimer Schlosskirche.

Das Konzert unter dem Titel „Macht hoch die Tür“ findet an diesem Dienstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche statt.

Nach der coronabedingten Absage des Windsbacher Knabenchores gastiert Classic Brass nun eben allein in der Kurstadt.

Ihr Programm umfasst deutsche und internationale Weihnachtslieder, Auszüge aus dem „Weihnachtsoratorium“ sowie manchen instrumentalen Weihnachtsklassiker. Es gilt die 2GPlus-Regel.

Karten bei: Touristinfo Bad Mergentheim, Marktplatz 1, Telefon 07931/574815, den Fränkischen Nachrichten, Kapuzinerstraße 4 (am Schloss), Telefon 07931/5470 sowie in allen ReserviX-Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de. Restkarten ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.