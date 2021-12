„Classic Brass“ tritt auf

Bad Mergentheim. Nach der coronabedingten Absage des Windsbacher Knabenchores gastiert „Classic Brass“ nun eben allein am Dienstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche in Bad Mergentheim.

„Classic Brass“ bezeichnet sich selbst als eines der besten Blechbläserensembles Europas und bietet ein glanzvolles Advents- und Weihnachtsprogramm an unter dem Titel „Macht hoch die Tür“.

Was ist so faszinierend an diesen fünf Profi-Blechbläsern? Sie verstehen es seit Jahren das Publikum mit einer ganz eigenen Art in ihren Bann zu ziehen und selbst skeptische Ersthörer für die Blechbläserkammermusik zu begeistern. Und obendrein ist ihr musikalisches Präsent liebevoll verpackt mit einer zu Herzen gehenden, geistreichen und humorvollen Moderation.

Das Programm entlehnt seinen Titel einem der mitreißendsten Adventslieder: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“ Text und Melodie entstanden im 17. Jahrhundert während des Dreißigjährigen Krieges. Pfarrer Georg Weißel nimmt darin Bezug auf Psalm 24.

Die Musikfreunde können sich auf deutsche und internationale Weihnachtslieder, Auszüge aus dem „Weihnachtsoratorium“ sowie manchen instrumentalen Weihnachtsklassiker freuen.

Es gilt die 2G-plus-Regel. Ausnahmen von der Testpflicht: Personen mit einer Boosterimpfung; Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind; Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt.

Karten gibt es bei der Touristinfo, der Kurverwaltung und auch im Kundenforum der Fränkischen Nachrichten, Telefon 07931 / 547-10; Restkarten an der Abendkasse.