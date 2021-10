Christoph Gassner ist der neue Schützenkönig

Bad Mergentheim. Höhepunkt des Schützenjahres ist alljährlich das Königsschießen, bei dem traditionell auf den Holzadler geschossen wird. In diesem Jahr konnte der Vorsitzende der DMSG, Oberschützenmeister (OSM) Manfred Münig nach einem Jahr coronabedingter Pause erstmals wieder zahlreiche Schützen unter Einhaltung der 3-G-Regel auf dem Schießstand im Schüpferloch willkommen heißen. Besonders begrüßt würden der Ehrenvorsitzende Heiner Weingötz sowie Hans Scherer vom Patenverein Isny, der extra die lange Reise auf sich genommen hatte.

50-Jahr-Jubiläum

OSM Münig erläuterte die Regularien und hob besonders hervor, dass es sich beim diesjährigen Königsschießen auf den Holzadler um das 50-Jahr-Jubiläum handelt. Im Jahr 1971 wurde das Königsschießen nach alter Tradition vom damaligen Vorsitzenden Herrmann Hettenbach wieder eingeführt.

Die Jugend eröffnete das Königsschießen, indem sie gekonnt versuchte, dem Adler die Krone abzuschießen, um so den Prinz zu ermitteln. In diesem Jahr gelang dies Luca Scherer mit dem 98. Schuss, was die Treffsicherheit der Jungschützen unterstreicht.

Der letztmalige Schützenkönig Manfred Münig eröffnete das Schießen der übrigen Schützen. Zuerst wird versucht, dem Adler, der in 50 Meter Entfernung aufgestellt ist, das Zepter aus den Krallen zu schießen. Mit dem 39. Schuss fiel das Zepter und Susanne Naims war somit 2. Ritter. Danach wurde auf den Reichsapfel geschossen, um den 1. Ritter zu ermitteln. Mit dem 71. Schuss gelang dies Nico Imhof.

Jetzt ging es darum, den Adler von der Stange zu schießen, um so die Königswürde zu erlangen. Mit dem 119. Schuss, abgegeben von Christoph Gassner, fiel der Vogel und die DMSG hatte einen neuen Schützenkönig. Gassner, der die Königswürde bereits zum dritten Mal errang, wurde von zahlreichen Schützen beglückwünscht.

Zur nunmehr durchgeführten Proklamation der neuen Königsfamilie war erneut eine große Anzahl von Schützen mit ihren festlich gekleideten Damen in den Schlosshof gekommen. Die Veranstaltung, die erneut unter Einhaltung der gültigen 3-G-Regelungen stattfand, begann mit der Begrüßung durch OSM Münig und einem gemeinsamen Essen in gemütlicher Runde.

Fackelschein und Musik

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde dann, umrahmt von Fackelschein und musikalischer Begleitung durch das Historische Schützencorps unter Leitung von Hauptmann Andreas Schweizer, die Proklamation vollzogen.

Nach den Grußworten des Sportkreises durch Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach, der besonders die jüngsten Erfolge von Markus Münig bei den Deutschen Meisterschaften und die vorbildliche Jungendarbeit im Verein hervorhob, gab der erste Vorsitzende OSM Münig einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf das Schützenwesen in Bad Mergentheim und wies darauf hin, dass das Königsschießen zu den ältesten Traditionen in Deutschland gehört. „Wir können stolz sein, dieses bürgerliche Brauchtum in unsere Zeit herübergerettet zu haben.“, betonte Münig.

Alte Tradition

Vor fünf Jahrzehnten hatte der Ehrenvorsitzende Herrmann Hettenbach das Königsschießen nach alter Tradition auf einen „Holzadler“ wieder eingeführt. Die Begegnung mit einem Kurgast aus dem Rheinland (Generaloberst der Bürgerwehr und Oberschützenmeister), der ihm die Geschichte der Bürgerwehr und insbesondere des Königsschießens auf den Holzadler vermittelte, gaben den Ausschlag Nachforschungen seinerseits anzustellen. Diese brachten zutage, dass auch in Mergentheim bereits im 15. Jahrhundert auf einen Vogel geschossen wurde. Dies veranlasste Hettenbach im Jahr 1971 das Königsschießen wieder zu belegen, was auf große Zustimmung seiner Vereinsmitglieder stieß und bis heute für große Begeisterung und Spannung sorgt, wenn alljährlich die Frage ansteht, bei wem diesmal der Vogel fällt und den Schützen zum König erhebt.

Der OSM, unterstützt von Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach, übergab die prächtige Königskette an den neuen Schützenkönig Christoph Gassner. Ebenso wurden der 2. Ritter Susanne Naims und der 1. Ritter Nico Imhof sowie der Prinz Luca Scherer in die Königsfamilie aufgenommen und erhielten jeweils eine Ehrenurkunde überreicht. Musikstücke des Historischen Schützencorps umrahmten die feierliche Inthronisation, welche mit einem dreifachen Ehrensalut der Schützen abgeschlossen und beim gemeinsamen Beisammensein gefeiert wurde. dmsg