Fliegende Notärzte ergänzen den bodengebundenen Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes auch in der Region Odenwald-Tauber und in Hohenlohe. Immer wieder landet hier „Christoph 18“, der im unterfränkischen Ochsenfurt stationierte Rettungshubschrauber der gemeinnützigen ADAC-Luftrettung. Manchmal ist auch „Christoph 65“ im Einsatz – er ist in Dinkelsbühl stationiert.

Der

...