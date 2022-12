Christliche Wurzeln reichen weit zurück

Bad Mergentheim. Wer mit offenen Augen durch die Altstadt von Bad Mergentheim geht, findet geschichtsträchtige Steindenkmale.

Die christlichen Wurzeln reichen weit zurück. Bereits in der Zeit von Bonifatius gab es in der Grafschaft Mergentheim im Taubergau eine christliche Kirche. Das Münster wurde zwischen 1250 und 1270 von den Johannitern erbaut.

Über dem nördlichen Eingang zum Münster ist ein Christuskopf eingemauert, der die Autorin Lydia Lauer schon als Kind fasziniert hat. Es scheint so, als ob die Christus lächelt. Das Kunstwerk nimmt Bezug auf die Romanik.

In dieser Zeit stellten die Steinmetze ihn so dar. Es sollte ausdrücken, dass der am Kreuz sterbende lächelnd die ewige Herrlichkeit erwartet. Christus hat einen jugendlichen Gesichtsausdruck. Allsehend strahlt er gleichzeitig die göttliche und die menschliche Natur aus.

Der Kopf ist eingerahmt von einem ganz besonderen Heiligenschein. Es ist ein Kreuznimbus, der den drei göttlichen Personen vorbehalten ist. Auf einen weiteren, unscheinbaren Stein macht die Autorin aufmerksam. Am Gebäude Marktplatz 19, der ehemaligen Brünner´schen Papierhandlung, heute das Bekleidungsgeschäft „Lieblingsstücke“, ist in der Hausfront ein Stein eingemauert mit der Jahreszahl 1700. Desweiteren ist das Deutschordenskreuz und eine weitere Jahreszahl 1501 zu erkennen. Viel Geschichte lebt in diesem Stein. War er immerhin dieser Fassade vermauert oder stammt er von einem anderen Haus in Alt-Mergentheim?

Der Stein gibt Auskunft darüber, wie viel Mühe und anstrengende Arbeit in ihm steckt. In einem Steinbruch in der Umgebung wurde der Stein gebrochen und grob zurecht geklopft. Anschließend wurde er auf einer Pferde- oder Ochsenkarre zur Baustelle transportiert.

Die Maurer vor Ort haben ihn dann passgenau behauen und in das Mauerwerk eingesetzt. Zuletzt wurde das Deutschordenskreuz von einem Steinmetz eingearbeitet. Es gilt, Danke zu sagen an die längst verstorbenen Handwerker, dass sie solche Klein-Denkmale hinterließen.