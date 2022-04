Christbaumsammelaktion: Geld hilft den Armen in Huacho in Peru

Bad Mergentheim. Die diesjährige Christbaumsammelaktion der katholischen Jugend Bad Mergentheim unterstützte mit 1000 Euro wieder den befreundeten aus Italien stammenden Pfarrer Don Colombo in Huacho, Peru, der mit dem Geld aus Bad Mergentheim Schulen und Kindergärten in den armen Gebieten um Huacho baut.

Als Dank für die Überweisung erhielt die Kirchengemeinde folgende Nachricht von Pfarrer Don Colombo: „Danke für die Unterstützung. Diese ist wirklich ein Sonnenstrahl in der Dunkelheit dieser Zeiten. So kann ich dem Schuldirektor helfen, einen Betonboden herzustellen. Es war nur Stampflehm. Und es gelingt ihnen dann auch, einen mittelgroßen Wassertank zu kaufen.

Endlich, nach zwei Jahren, wurden die Schulen wieder eröffnet, auch die auf dem Fujimori-Hügel. Die wir von Anfang an unterstützten, in den Slums um Huacho. Sie ist immer noch in gutem Zustand und bereits mit 54 Kindern in zwei Schichten mit drei Lehrern besetzt. Ein Wunder. Wir können Schränke und Lernspielzeug für sie kaufen. Es ist eine Freude, die Kinder, die Lehrer und ihre Mütter zu sehen. Zudem habe ich einer Armenküche geholfen, die überfallen worden war! Die Menschen kämpfen mutig und haben einen anderen Ort gefunden, an dem sie weiterhin für die Bedürftigen kochen können.“ pm