Christa und Walter Scherer unangefochten

Bad Mergentheim. Das Turnier um den „Cup der Diabetes-Klinik“ wurde im Golf-Club Bad Mergentheim zum zehnten Mal ausgetragen. Erstmals wurde dieses Jahr das Turnier nicht im Einzel-Stableford-Modus gespielt, sondern im Vierer mit Auswahldrive. Hier spielt man mit einem Partner zusammen und wechselt sich mit jedem Schlag ab.

Das Team um Helga Bergis, Prof. Dr. Thomas Haak und Thomas Böer organisierte mit vielen fleißigen Helferinnen und Helfern ein tolles Turnier mit einigen Sonderpreisen, guter Laune und einer würdigen Abendveranstaltung mit leckerem Essen des Gourmet-Restaurants Bundschuh.

Bereits am frühen Morgen starteten die ersten der insgesamt 92 Teilnehmer, auf einem bestens vorbereiteten Platz. Alle Teilnehmer hatten sichtlich Spaß und größtenteils auch viel Erfolg – so trugen sich wieder etliche Spielerinnen und Spieler in die Siegerlisten des Turniers ein. Die Siegerehrung wurde am Abend von Helga Bergis, Präsident Dr. Peter Günter sowie Vizepräsident Jochen Hesser durchgeführt, die an die Sieger der einzelnen Wettbewerbe wertvolle Gutscheine überreichten.

Auch diesmal wurden wieder Sonderpreise vergeben, dazu zählten „nearest to the pin“ sowie „nearest to the bottle“ und „longest drive“ jeweils bei den Damen und Herren. Diese Preise sicherten sich Dr. Nina Dauth und Greg Smith bei „nearest to the pin“, Steffi Traut und Michael Sahl beim „longest drive“ sowie Thomas Sack bei „nearest to the bottle“.

In der Nettowertung gab es in diesem Jahr aufgrund des Spielformates nur eine Klasse. Von den insgesamt 46 Teams erhielten die fünf besten Preise. Auf Platz 5 mit 44 Nettopunkten kamen dabei Caroline Schulte und Thomas Schmalz. Den vierten Platz belegten mit 46 Punkten Jan Faulhaber und Bastian Dieterle. Mit ebenfalls 46 Punkten auf Rang 3 landeten Dr. Nina Dauth und Dr. Dominik Bergis. Den zweiten Platz sicherten sich mit 49 Nettopunkten Marie-Sophie Renk und Uwe Jantschek.

Mit hervorragenden 51 Nettopunkten holten sich Christa und Walter Scherer unangefochten den Sieg beim Diabetes Cup 2022.

Club-Präsident Dr. Peter Günter bedankte sich bei Helga Bergis sowie bei Prof. Dr. Thomas Haak und Thomas Böer für die langjährige enge Verbundenheit der Diabetes-Klinik zum Golf-Club Bad Mergentheim.