Chorgesang für den Frieden

Bad Mergentheim. Um die Themen Friede, Liebe und Caritas geht es in den Chorsätzen, die der Bad Mergentheimer Kammerchor unter der Leitung von Felix Krüger in einem kurzen Konzert am Montag, 30. Mai um 20 Uhr in der Schlosskirche Bad Mergentheim vortragen wird. Die Werke dieses „Chorgesangs für Frieden“ stammen aus verschiedenen Jahrhunderten, von Komponisten wie Melchior Frank, Mendelssohn, Gjeilo, Rutter, Orff und Lauridsen. Jedes der vorgetragenen Werke hat für sich seine ganz eigene Klanglichkeit und seinen besonderen Reiz. Ergänzt wird die Chormusik durch Orgelklänge von Hans-Peter Gierling und einer Violinfantasie des Komponisten Telemann, gespielt von Sophia Endres. Der Eintritt zu dem Abendkonzert ist frei, Spenden werden erbeten. Bild: Kammerchor

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1