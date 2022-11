Chor „pichorbello“ versprüht Lebensfreude

Bad Mergentheim. Spritzige Popsongs, gefühlvolle Balladen, mitreißende Rockhymnen – der bunte Stilmix, den Uli Dachtlers Sängerinnen und Sängern bieten, macht die Neujahrskonzerte zu einem besonderen Ereignis. Singen macht glücklich – das spürt und erlebt man auf einem pichorbello-Konzert. Mitsingen, mitklatschen und mittanzen machen froh und zuversichtlich. Der Chor ist am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr, im Kursaal Bad Mergentheim zu Gast und am 1. und 2. Januar um 17 beziehungsweise 19.30 Uhr in der Kultura Öhringen. Karten gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.reservix.de oder unter der Reservix-Tickethotline 0180 / 6 700 733 Bild: pichorbello

