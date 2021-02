Bad Mergentheim. In mehreren digitalen Fraktionssitzungen hat die CDU-Fraktion Bad Mergentheim lokale Antworten auf die Herausforderung des Klimawandels und die ebenso drängenden Zukunftsfragen der Energieversorgung sowie zum Umgang mit der Ressource Wasser beraten. Die CDU-Stadtratsfraktion hat dazu eine Konzeption „Klima, Energie und Wasser“ für die Große Kreisstadt Bad Mergentheim erarbeitet.

Das sechsseitige Konzeptpapier umfasst eine Reihe von Ideen und Vorschlägen, aber auch Aufträgen für die Stadtverwaltung, damit die Stadt bei Fragen des Klimaschutzes sowie der Energie-und Wasserversorgung aktiv als Vorreiter vorangeht.

„Wir wollen damit einen Prozess hin zu konkreten Schritten vor Ort auslösen, der nicht nur abstrakte Ziele formuliert, sondern aktiv Maßnahmen fördert“, sagt Fraktionsvorsitzender Andreas Lehr über die Konzeption, die von einer Arbeitsgruppe der CDU-Fraktion erstellt wurde. Die CDU wolle damit konkrete Bad Mergentheim betreffende Themen aufgreifen und lokal zugeschnittene Antworten finden. „Wir wollen diese Themen gemeinsam mit der Bürgerschaft und der Bad Mergentheimer Wirtschaft entwickeln“, blickt Lehr voraus. Ganz wichtig: Anreize sollen für Akzeptanz bei der Bevölkerung sorgen. Mit Auflagen und Verboten will die CDU nicht agieren.

So soll beispielsweise eine Beratungsstelle für die Themen „Energie, Klima, Wasser“ eingerichtet werden. Sie soll der Bürgerschaft und den Unternehmen zur Verfügung stehen. Die Beratung zu Fördermöglichkeiten und zu Fragen der Einsparung von Energie und Wasser ist dabei ebenso vorgesehen wie ein Beratungsangebot, das sich automatisch an Käufer von Baugrundstücken richtet. Auf diese Weise würden Familien, die in den Wohngebieten der Kernstadt und der Ortsteile ansässig werden, aktiv mitgenommen.

Die Stadtverwaltung soll für ihre Immobilien Konzepte zur Einsparung von CO2-Emmissionen aufstellen und mit Sanierungsplänen sinnvolle energetische Maßnahmen vorsehen. Des Weiteren sollen städtische Gebäude im Hinblick auf ihre Eignung für Dachflächen-Photovoltaik überprüft werden. Diese Arbeit mündet in einen Ausbauplan.

Neben diesen und zahlreichen weiteren Punkten zum Klimaschutz setzt sich das Konzept auch mit der Anpassung an Wetterextreme auseinander. Der begonnene Waldumbau soll konsequent fortgesetzt werden. Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden vorangetrieben.

Mehr natürliche Schattenflächen insbesondere bei der Planung von Wohngebieten, die Speicherung von Wasser in Zisternen und die Förderung von Bewässerungssystemen in der Landwirtschaft sowie im Obst- und Weinbau sind Themenfelder, die von der Arbeitsgruppe als Zukunftsaufgaben ausgemacht wurden.

Zur Förderung der Elektromobilität soll mit den örtlichen Energieversorgern ein Ausbauplan für Ladesäulen erarbeitet werden und die Nutzung der Straßenbeleuchtung als Lademöglichkeit in einem Pilotprojekt ermittelt werden.

Alternativen Kraftstoffen und Antriebsformen stehe man offen gegenüber, beispielsweise wasserstoffbetriebenen Bussen ebenso wie Fahrzeugen aus dem Fuhrpark der Stadt.

Attraktive ÖPNV-Anbindungen sowie ein ganzheitliches Konzept für Rad- und Fußwege, das den Einklang mit den Nachbarkommunen sucht, sind ebenso Themen.

Neben zahlreichen weiteren Feldern und konkreten Vorschlägen widmet sich die Konzeption mit einem deutlichen Akzent dem Thema „Wasser“. Die CDU-Fraktion spricht in ihrer Vorlage von einer „wassersensiblen Stadtentwicklung“ und von der „Stadt als Schwamm“ zur Wasserspeicherung. Es geht um die Schaffung natürlicher Versickerungs- und Rückhalteflächen im urbanen Raum ebenso wie in der Landschaft. Gleichzeitig seien die natürlichen Retentionsräume ebenso wie Zisternen wichtige Bausteine, um bei Starkregenereignissen das bestehende Entsorgungsnetz zu entlasten und damit Überflutungen zu vermeiden.

Für den Bau von Zisternen und Retentionszisternen bei Eigenheimen brauche es noch mehr Anreize. Und auch die Umwandlung von kiesgeschütteten Garagendächern in Gründächer mit einer Pauschalförderung von 250 Euro pro Einzelgarage soll laut CDU unterstützt werden.

Das Konzept ist laut CDU-Fraktion langfristig ausgelegt. Der Dialog zwischen Bürgern, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft sowie Obst- und Weinbau soll stets im Mittelpunkt stehen.

Der „Runde Tisch“ zur Biodiversität soll diesen Dialog führen und künftig mindestens halbjährlich tagen. Weitere Beratungen seien nach Bedarf einzuberufen und gegebenenfalls durch Bürgerbeteiligungsprozesse zu begleiten. cdu