Bad Mergentheim. Großflächig werben seit geraumer Zeit verschiedene Parteien auch am Bachkreisel um die Gunst der Wähler bei der Landtagswahl. Auch die CDU entschied sich schließlich für diesen Ort, jedoch verdeckte ihr Plakat zum Teil die anderen, die dort schon vorher aufgestellt worden waren. Das sorgte für Ärger und Verdruss und natürlich für Beschwerden bei der Stadtverwaltung.

Kein festes Arrangement

Laut Pressesprecher Carsten Müller bekommen alle Parteien Zugang zu festgelegten Standorten. „Auf räumlich begrenzten Standorten darf nur ein Plakat pro Partei platziert werden – aber selbstverständlich darf jede zur Landtagswahl zugelassene Partei dort präsent sein. Was die genaue Anordnung der Großflächen angeht, so sind wir als Verwaltung bemüht, unsere Neutralität zu wahren, und geben kein festes Arrangement vor“, erklärte Müller auf FN-Anfrage. „Die Aufstellung ist untereinander abzustimmen“, heiße es wörtlich in jeder vom Ordnungsamt erteilten Plakatierungs-Erlaubnis. Dies funktioniere in der Regel sehr gut und im konkreten Fall habe der Aufsteller bereits von sich aus einen anderen Standort gewählt.

„Gleich nachdem uns die Stadtverwaltung gebeten hat, einen alternativen Standort für das Plakat zu wählen, haben wir uns zum Abbau bereit erklärt“, sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Andreas Lehr auf FN-Anfrage. Das Wahlplakat sei am Montagabend zurückgebaut worden und werde an anderer Stelle platziert. borg