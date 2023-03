Cavewoman am 9. Juni

Bad Mergentheim. Cavewoman –Die Theater-Comedy mit Heike Feist, die am 4. Februar krankheitsbedingt ausfallen musste, wird nun am Freitag, 9. Juni, nachgeholt. Kurverwaltung und Event-Agentur freuen sich auf zahlreiche Besucher um 19.30 Uhr im Kurhaus-Kursaal. Die bereits erworbenen Eintrittskarten für die Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit.

Das Stück basiert auf Emma Peirsons „Defending the Cavewoman“ und wurde 2005 beim Münchner Tollwood-Festival unter begeistertem Applaus uraufgeführt. Inzwischen ist die Produktion der Theater Mogul GmbH mehr als 2000 Mal in der ganzen Republik gezeigt worden. Über 600 000 Besucher amüsierten sich bisher in mehr als 50 Spielorten über die liebenswert verhuschte Heike, die derzeit von drei Darstellerinnen gespielt wird. Damit zählt Cavewoman zu den hierzulande erfolgreichsten One-Woman-Shows und läuft zudem mit großem Erfolg auch in vielen anderen Ländern.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark (Telefon 07931/965-225), im Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz (07931/57-4813) sowie im Internet unter www.kurpark.reservix.de und an der Abendkasse. Wem es nicht möglich ist, den neuen Termin am 9. Juni wahrzunehmen, kann sich für die Rückabwicklung an den GästeService wenden (Telefon: 07931/965225, E-Mail: ticket@kur-badmergentheim.de) beziehungsweise die Karten innerhalb der nächsten drei Monate an denjenigen Verkaufsstellen zurückgeben, bei denen sie gekauft wurden. kv