Carolinum in Bad Mergentheim: Umzugstermin 2023 fest im Blick

Bad Mergentheim. Ende Juli letzten Jahres war der erste Spatenstich erfolgt, jetzt ist der nächste große Schritt zur Fertigstellung der Einrichtung, die über eine Wohn- und Nutzfläche von über 6000 Quadratmetern verfügen wird, gemacht. Sie soll künftig 90 Bewohnern Platz bieten und – wie Peter Striffler, Leiter des Katholischen Verwaltungszentrums damals sagte – „langfristig die Versorgung der alten Menschen in der Stadt sichern“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Rohbau des neuen Pflegeheims Carolinums: Jetzt wurde Richtfest gefeiert. Noch hofft man, trotz der coronabedingten Veränderungen und Lieferschwierigkeiten den Einzugstermin halten zu können. © Carolinum Bad Mergentheim

In den letzten Monaten konnte man verfolgen, wie das Gebäude in die Höhe wächst. Nachdem nun die oberste Geschossdecke betoniert wurde und die letzten Arbeiten zur Vorbereitung der Winterbaustelle angelaufen sind, feierten Vertreter der Katholischen Kirchengemeinde mit der Firma Boller-Bau aus Tauberbischofsheim und dem Architekturbüro „bauwerk4“ ein kleines Richtfest. Corona-konform mit Abstand im Freien erhob Steffen Boller stellvertretend für alle am Rohbau beteiligten Firmen das Glas und verlas den Richtspruch. Die Katholische Kirchengemeinde hofft, dass trotz der coronabedingten Veränderungen und Lieferschwierigkeiten das neue Pflegeheim Carolinum wie geplant 2023 bezogen werden kann.