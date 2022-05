Caritas-Krankenhaus: Online-Vortrag zu Durchblutungsstörungen

Bad Mergentheim. Chefarzt Dr. Jochen Selbach informiert über die Therapie von Durchblutungsstörungen der Becken- und Beinarterien. Bei Durchblutungsstörungen der Becken- und Beinarterien, muss der Patient oft stehen bleiben, weil die Beine schmerzen, so als ob er sich beim Stadtbummel die Schaufenster anschauen will. Daher der Name „Schaufensterkrankheit“. So harmlos der Name klingt, die Erkrankung kann zum Absterben von Gewebe an den Füßen führen, im Endstadium droht sogar eine Amputation.

In seinem Online-Vortrag „Schaufensterkrankheit – Vorbeugen und Behandeln“ am Donnerstag, 2. Juni, um 18 Uhr, erläutert Dr. Jochen Selbach, Leiter des Gefäßzentrums am Caritas-Krankenhaus, die Ursachen und Therapiemöglichkeiten der Erkrankung. Er zeigt außerdem auf, wie man Durchblutungsstörungen vorbeugen kann.

Durch die Alterung der Gesellschaft sind immer mehr Menschen in Deutschland von Gefäßerkrankungen betroffen. Ursache der Durchblutungsstörungen in den Becken- und Beinarterien, sind in der Regel Arterienverkalkungen (Arteriosklerose). „In einem frühen Stadium der Erkrankung, steht die konservative Therapie im Vordergrund, mit dem Ziel die Risikofaktoren, wie Diabetes und Übergewicht zu reduzieren. Dazu gehören etwa Blut verdünnende Medikamente und Bewegungstherapie“, so Dr. Selbach. „Bei weiter fortgeschrittenen Erkrankungen gelingt es heute häufig, den Gefäßverschluss durch schonende minimal-invasive Maßnahmen, wie die interventionelle Gefäßaufweitung zu beseitigen. In Einzelfällen ist auch eine operative Therapie, wie eine Bypass-Anlage notwendig.“

Anmeldung bis 30. Mai per E-Mail an veranstaltung@ckbm.de. Der Teilnahmelink geht dann den angemeldeten Personen am Vortag der Veranstaltung per E-Mail zu. ckbm