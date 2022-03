Caritas-Krankenhaus: Die Schutzmaßnahmen beibehalten

"Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei“, warnt der Regionalleiter der BBT-Gruppe Thomas Wigant. „Zurzeit behandeln wir etwa im Caritas-Krankenhaus so viele Covid-19-Patienten wie zuletzt in der Zeit der ersten Welle im April 2020. In dieser Woche lagen an manchen Tagen mehr als 30 Covid-Patienten auf Station, darunter viele ältere und hochbetagte Patienten mit hohem

...