Bundestagswahl 2021: Fristen bei Briefwahl beachten

Bad Mergentheim. Das Wahlamt der Stadt Bad Mergentheim weist darauf hin, dass diejenigen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die per Briefwahl an der Bundestagswahl teilnehmen möchten, die Fristen für die Antragstellung beachten müssen.

Die Bundestagswahl findet am Sonntag, 26. September, statt. Wahlscheine und Briefwahlunterlagen können bis kommenden Freitag, 24. September, 18 Uhr, beim Bürgermeisteramt, Bahnhofplatz 1, 97980 Bad Mergentheim, mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden. Das Bürgeramt der Stadtverwaltung ist deshalb an diesem Freitagnachmittag – ausschließlich für die Bearbeitung von Briefwahlanträgen – in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Nach dieser Frist können Wahlscheinanträge nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, können bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, einen neu ausgestellten Wahlschein erhalten.

Wahlberechtigte, die per Briefwahl wählen möchten, können den Antrag mit dem Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung stellen. Es wird darum gebeten, den Antrag sorgfältig durchzulesen, vollständig auszufüllen und persönlich zu unterschreiben. Sollen die Briefwahlunterlagen einem Bevollmächtigten ausgehändigt werden, muss dies im Antrag angegeben werden.

Die Anträge können bis kommenden Freitag, 18 Uhr, auch in elektronischer Form über die Internetseite der Stadtverwaltung www.bad-mergentheim.de unter der Rubrik „Aktuelles“ (Unterpunkt „Wahlen“) oder über einen direkt auf der Startseite platzierten Button gestellt werden.

Mit der Ermittlung des Wahlergebnisses am Wahltag wird in den 23 allgemeinen Wahlbezirken und den drei Briefwahlbezirken unmittelbar nach Ende der Wahlzeit ab 18 Uhr begonnen. Die Stadtverwaltung Bad Mergentheim wird am Wahlabend die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse auch auf die städtische Internetseite veröffentlichen. Sie sind dort im Nachrichten-Ticker der Startseite abrufbar.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in den Wahllokalen Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-Maske) besteht. Beim Betreten des Wahllokals sollen die Hände desinfiziert werden. Entsprechende Spender sind vorhanden.

Die Wählerinnen und Wähler werden in fast allen Fällen im Einbahnverkehr durch das Wahllokal geführt. Jede und jeder kann einen eigenen Kugelschreiber für die Stimmabgabe mitbringen und verwenden.

Alternativ werden auch Schreibstifte für die Stimmabgabe ausgegeben. stv