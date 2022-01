Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Behördendschungel - 17-Jähriger aus Tauberrettersheim will Fahrausbildung in Bad Mergentheim machen – wird aber zunächst nach Ochsenfurt verwiesen Bürokratie: 17-jähriger Tauberrettersheimer soll Führerschein in Bayern absolvieren

Leider nicht zum Schmunzeln – sondern Realität: Da sollen in Europa die Zollschranken fallen und alles genormt und ohne Hindernisse sein. Doch die Landesgrenze Bayern/Baden-Württemberg erweist sich zunächst als fast unüberwindbar.