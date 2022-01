Bürokratie: 17-jähriger Tauberrettersheimer muss Führerschein in Bayern absolvieren

Tauberrettersheim/Bad Mergentheim. Ein 17-Jähriger aus Tauberrettersheim, der den schönen Beruf des Konditors erlernen will, meldet sich im September 2021 bei einer Weikersheimer Fahrschule an, um den Führerschein zu erwerben. Fahrlehrer und Schüler kennen sich, machte der ehemalige Weikersheimer Gymnasiast doch vor einigen Monaten seinen Schlepperführerschein bereits bei dieser Fahrschule.

Bei der Anmeldung kam von der Fahrschule sofort der Einwand: Luca, du hast deine Lehrstelle im bayerischen Riedenheim und besuchst daher auch die bayerische Berufsschule. Dann geht es, im Gegensatz zu früher nicht mehr, dass du in Bad Mergentheim deine Fahrprüfung machen kannst, die musst du in Ochsenfurt, inklusive Fahrausbildung machen.

„Das geht nicht“

Ob es hierfür eine Ausnahmegenehmigung gibt, sollten die Eltern von Luca L. beim Landratsamt in Erfahrung bringen. Beim Landratsamt Würzburg, Außenstelle Ochsenfurt, gab es auf telefonische Anfrage der Mutter als umgehende Antwort, „das geht nicht. Wo man zur Berufsschule geht, dort muss auch die Prüfung absolviert werden“, so die Auskunft der Behörde. Zusätzlich kam der spontane Tipp, Luca solle „halt in einer bayerischen Fahrschule“ wie in Aub seinen Führerschein machen. Auf den freundlichen Hinweis, dass Aub im Gegensatz zu Weikersheim (fünf Kilometer) achtzehn Kilometer per Fahrrad entfernt ist, und das im Winter nicht machbar sei, gab es den ergänzenden Vorschlag, sich ein Moped zu kaufen, um nach Aub zu fahren. Nach bestandener Führerscheinprüfung könne das Moped ja wieder verkauft werden.

Einen Moped-Führerschein besitzt Luca nicht, danach wurde aber auch erst gar nicht gefragt. Mutter Birgit L. wollte dies nicht wahrhaben und bat Landrat Eberth schriftlich, dies zu überprüfen. Mutter Birgit ist es auch, die meist fünf Mal in der Woche ihren Sohn um 3.30 Uhr nach Riedenheim fährt.

Unterstützung gefunden

Eine große Befürworterin und gute Unterstützung zur Ausnahmegenehmigung fanden sie auch in Bürgermeisterin Karin Fries, die die Lage Tauberrettersheims, die sehr guten Verbindungen/Vernetzung der bayerischen Kommunen im Taubertal mit Behörden, Schulen und Firmen in Baden-Württemberg bestätigte und vor allem den größeren Prüfungsort Bad Mergentheim gegenüber Ochsenfurt erklärte.

Nur mit Ausnahmegenehmigung

Gemäß Antwortschreiben von Landrat Thomas Eberth hat man zwar freie Fahrschulwahl, doch die praktische Prüfung müsse an dem für den Fahrschüler zuständigen Ort, seinem Hauptwohnsitz oder dem Ort seiner schulischen oder beruflichen Ausbildung abgelegt werden. Dies sei in diesem Fall gem. Paragraf 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) Ochsenfurt oder Kitzingen. Die Begründung lautet, man wolle einen „Prüfungstourismus“ vermeiden der entstünde, wenn sich die Fahrerlaubnisbewerber den aus ihrer Sicht einfachsten Prüfort frei aussuchen könnten. Eine Ausnahme könne nur erfolgen, wenn der gewünschte Ort mindestens den gleichen Schwierigkeitsgrad wie der eigentlich zuständige aufweist.

Nach Überprüfung und Feststellung, dass Bad Mergentheim eine deutlich höhere Einwohnerzahl hat, informierte der Landrat die Außenstelle Ochsenfurt, auf dem Antragsformular eine Ausnahmegenehmigung mit dem Hinweis „Erklärung zum Prüfort“ zu erteilen. Somit ist in der Familie wieder Ruhe eingekehrt und Luca kann sich voll und ganz nach der theoretischen Prüfung auf die praktische in Bad Mergentheim konzentrieren.

Dass es diese neue Regelung laut Landratsamt schon seit Jahren gibt, fällt der breiten Öffentlichkeit nicht auf, gehen doch sehr viele Führerscheinneulinge in Baden-Württemberg zur Schule, bzw. zur Arbeit. Dadurch findet der Paragraf auch keine Anwendung.

Wie die FN erfuhren, steht in Tauberrettersheim aber bereits der nächste gleichartige Fall an und alle hoffen, dass es diesmal unbürokratischer und vor allem schneller zugeht.