Bürgerinitiative in Bad Mergentheim: „Finger weg vom Kiliansbrunnen“

„Finger weg vom Kiliansbrunnen“ heißt es auf einem großen Plakat über einem Geschäft am Gänsmarkt – und genauso denken auch die Gründer der Bürgerinitiative (BI) zur Erhaltung des Kiliansbrunnens am jetzigen Platz – am Originalstandort von 1889. Sonja Götzelmann, Alexandra Zipf und Restaurator Norbert Eckert setzen sich aktiv ein und legen ab sofort Unterschriftenlisten in verschiedenen

...