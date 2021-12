Bürger wollen ihr altes Pfarrhaus nicht hergeben

Die Burgerrother wollen nicht, dass ihr altes Pfarrhaus verkauft wird. Derzeit befindet sich dort der Versammlungsraum für die Dorfbevölkerung.

Aub/Burgerroth. Bürgermeister Roman Menth hatte vorgeschlagen, den Versammlungsraum in das Dachgeschoss des neuen Feuerwehrgerätehauses zu verlegen. Das alte Pfarrhaus hätte man dann verkaufen können. Bei der Bürgerversammlung im Frühsommer hatte er angekündigt, dazu aber vorher die Bevölkerung zu befragen.

Von 64 dort lebenden Personen haben 42 den Fragebogen zurückgeschickt, was einer Quote von 65,6 Prozent entspricht. Ausgewertet wurden die Bogen nach Altersgruppen bis 20 Jahre, von 20 bis 66 Jahren und ab 67 Jahren.

70 Prozent wollen mehr Grün

Der Fragebogen enthielt auch Fragen zur Begrünung des Dorfplatzes, zur Dorferneuerung in Burgerroth und zur Gründung eines Wegebauvereines. Daneben konnten die Bürgerinnen und Bürger mitteilen, wie sie die Zukunft des Dorfes sehen und was ihnen an Burgerroth gefällt. Ebenso war es möglich, Kritik vorzubringen.

Im Ergebnis hielt sich die Zustimmung zum Ausbau des Dachgeschosses in der alten Pfarrscheune mit der Ablehnung die Waage, wobei die mittlere Altersgruppe eher dagegen, die älteren eher dafür war.

Der kontrollierte Verkauf des alten Pfarrhauses dagegen wird mit nahezu zweidrittel Mehrheit abgelehnt. Auch die Sanierung dieses Gebäudes in genossenschaftlicher Form fand keinen mehrheitlichen Zuspruch in der Bevölkerung, an einer solchen Genossenschaft beteiligen würden sich nicht einmal ein Viertel der Befragten. Der Begrünung des Dorfplatzes stehen über alle Altersgruppe hinweg siebzig Prozent positiv gegenüber, wobei der Wunsch nach mehr Grün bei den jüngeren stärker ist als in der Altersgruppe über 66 Jahren.

Ein Dorferneuerungsverfahren für Burgerroth hat in der mittleren Altersgruppe die meisten Befürworter, während die älteren eher skeptisch sind.

Insgesamt sprach sich eine Mehrheit von 54 Prozent dafür aus. Die Befürworter und Gegner für die Gründung eines Wegebauvereins halten sich in etwa die Waage. In der Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger die Zukunft ihres Dorfes sehen, sind die Meinungen ebenfalls geteilt. Die einen sehen Burgerroth sich zu einer Gemeinde entwickeln, in der nur noch übernachtet wird und beurteilen insbesondere die fernere Zukunft sehr düster.

Gemeinschaft als Vorteil

Andere sehen die Vorteile des Ortes in einer funktionierenden Gemeinschaft („Wenn es darauf ankommt, halten alle zusammen“) in einem ruhigen, begrünten Dorf mit Lebensqualität. Konkrete Wünsche an die Stadt Aub sind unter anderem bessere Pflege der öffentlichen Grundstücke, Erneuerung der Straßen und Wege, die Reinigung der Gräben als Hochwasserschutz oder Verkehrsberuhigung im Innenort.

Bürgermeister Roman Menth stellte in Aussicht, die Ergebnisse der Befragung vor Ort den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen und sie zu besprechen. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse aus der Auswertung der Umfrage wollte der Stadtrat das weitere Vorgehen hinsichtlich des Ausbaus der alten Pfarrscheune zum Feuerwehrgerätehaus festlegen. Die Pläne für den Ausbau befinden sich derzeit beim Landratsamt, jedoch wurde das Genehmigungsverfahren auf Wunsch der Stadt Aub unterbrochen, so Bürgermeister Roman Menth.

Die Kosten für den vollständigen Ausbau inklusive des Bürgersaales im Dachgeschoss belaufen sich nach geänderten Kostenschätzungen auf rund 465 000 Euro. Davon entfallen rund 207 600 Euro auf den Ausbau zum Feuerwehrgerätehaus, 165 000 Euro auf den Dachausbau. Auf 93 000 Euro belaufen sich die Planungskosten.

Als Zuschüsse wurden für den Ausbau zum Feuerwehrgerätehaus 57 750 Euro in Aussicht gestellt, der Ausbau des Dachgeschosses könnte als Einzelmaßnahme der Dorferneuerung mit der Hälfte der förderfähigen Bruttokosten bezuschusst werden, das entspräche 82 350 Euro.

Da der Verkauf des alten Pfarrhauses und damit die Gegenfinanzierung des Bürgersaales von der Bevölkerung abgelehnt wird, schlug der Bürgermeister vor, sich auf die ursprüngliche Planung, den Ausbau zum Feuerwehrgerätehaus, zu beschränken.

„Gleich ins Internet“

Stadtratsmitglied Manfred Neeser stellte die Frage in den Raum, ob man künftige Entscheidungen immer von der Bürgermeinung abhängig machen solle. Da könne man die Themen auch gleich ins Internet stellen und die Bevölkerung abstimmen lassen, argumentierte er.

Bürgermeister Menth wiegelte jedoch ab. Da aber in Burgerroth so viele Emotionen an diesem Thema hingen, sollte die Meinung der Bevölkerung in Bezug auf das alte Pfarrhaus schon berücksichtigt werden, fand er.

Theo Theuerkaufer schlug vor, die Planungskosten noch einmal neu zu verhandeln. Wie Neeser fand auch er den Zeitpunkt über den Ausbau abzustimmen, nicht richtig. Man sollte erst die Haushaltsberatungen abwarten, regte er an, um die Finanzierung überblicken zu können.

Neesers Antrag, dieses Thema zu vertagen, lehnte der Stadtrat schließlich mit vier zu acht Stimmen ab. Mit zwei Gegenstimmen entschied sich das Gremium dafür, an den bisherigen Planungen festzuhalten und auf den Ausbau des Dachgeschosses zum Bürgersaal zu verzichten.