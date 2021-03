Bad Mergentheim. Mehrere Bürger wandten sich in jüngster Zeit an die Redaktion und beklagten den Verlust des Stadtgrüns, sprich vieler Bäume, in der Innenstadt. Die Stadt sagt dazu: „Von einer Entgrünung kann keine Rede sein.“

Carsten Müller, Pressesprecher der Stadt, antwortet ausführlich auf die Sorgen der Bürger: „Es ist zunächst unbedingt zu unterscheiden zwischen privaten Grundstücken und dem öffentlichen Raum.“ Gefällt werden dürfe nur zu bestimmten Zeiten im Jahr. Besonders geschützt seien Bäume, die als „Naturdenkmal“ einstuft seien.

Die Stadt rate „natürlich grundsätzlich davon ab, gesunde Bäume aus dem Innenstadtbereich zu entfernen“, so Müller. Andererseits könne „allgemein gesprochen auch für private Grundstücke die Notwendigkeit der Verkehrssicherung bestehen und den genauen Zustand eines Baumes können nur Experten beurteilen“.

Müller weiter: „Im Bereich des öffentlichen Raumes, für den wir als Stadt verantwortlich sind, ersetzen wir schon seit vielen Jahren jeden Baum, der gefällt werden musste. Ausgenommen sind hier nur Bäume, die aus einem zu dichten Bestand herausgenommen wurden. Der Bauausschuss des Gemeinderates bekommt vom Bauamt sogar für jedes Winterhalbjahr eine entsprechende Aufstellung vorgelegt. So wurden im zurückliegenden Winterhalbjahr 2020/21 im Stadtgebiet (Kernstadt und Teilorte) 33 Bäume gefällt. Alle diese Bäume waren teilweise beschädigt und abgestorben, so dass ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war.“ Einige konkrete Beispiele sind dabei: „Im ’Mittleren Graben’ wurden vier Linden gefällt, diese wurden durch vier neue Linden ersetzt. In der Maurus-Weber-Straße sind fünf Rotdorn-Bäume entfernt worden, die durch fünf Apfeldorn-Bäume ersetzt werden. Am Friedhof Edelfingen mussten fünf Linden gefällt werden, jetzt werden in Kürze fünf neue Linden gepflanzt. In der Konrad-Adenauer-Straße wachsen drei neue Kastanien nachdem vorher drei Mehlbeerbäume gefällt wurden.“

Das Ersetzen von gefällten Bäumen sei aber längst noch nicht alles. Ganz aktuell werde in dieser Woche Christoph Schäfer als Bauhof-Bereichsleiter „Parks und Gärten“ mit seinem Team im Rahmen eines Ausgleich-Projektes beim Braunstall 30 neue Obstbäume pflanzen sowie 200 Wildsträucher, berichtet Müller.

Auch die neuen Baugebiete würden konsequent durchgrünt. Im Wohngebiet „Hohe Äcker IV“ in Löffelstelzen stehe in den nächsten Wochen die Pflanzung von 20 Obstbäumen und 20 Wildsträuchern an. Bei der Auswahl der Sorten orientiert sich die Stadt am Forschungsprojekt „Stadtgrün 2021“. So sind im Auenland besonders klimastabile Bäume vorgesehen, wie die „Blumen-Esche“ oder der „Eisenholzbaum“. „Wir tun damit das Bestmögliche, damit die innerstädtischen Bäume lange und gesund wachsen können, ihren Beitrag zu einem besseren Stadtklima leisten – und eben keine Fällung notwendig wird“, so Müller.

Flankiert werde das Thema Biodiversität und Stadtgrün auch heute schon „im Kleinen“: So würden Freiflächen, Straßenränder und Kreisverkehre mit artenreichen, heimischen Staudenmischpflanzungen für Insekten versehen. Das Zusammenspiel von frühblühenden Blumenzwiebeln und winterblühenden Gehölzen ergebe eine fast ganzjährige Blüte. Gedüngt werde nur mit organischem Dünger. Für Rasenflächen, die nicht unmittelbar an Wege oder Straßen grenzen, würden längere Mäh-Intervalle gelten. Mittel- bis langfristig wolle man „noch viel mehr Bäume“ – dies zeige auch die Landesgartenschau-Konzeption.

Auf wenig Gegenliebe bei einigen Bürgern stoßen unter anderem Baumfällungen hinter der Volksbank am Marktplatz und hinter dem Palais Victoria. Die Stetten Bau GmbH leitete die FN-Anfrage an Bauleiter Igor Hess weiter. Dieser teilte mit: „Grundsätzlich werden neue Bäume gepflanzt, wenn alte weichen. Der von Ihnen angesprochene Baum wurde im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen entfernt und die Arbeiten für die Pflanzung eines neuen Baumes sind bereits beauftragt.“

Für die Volksbank Main-Tauber äußert sich Pressesprecher Tilmann Fabig: „Unsere ursprüngliche Intention war ein wachstumsbedingt erforderlicher Rückschnitt des betroffenen Baumes, einer ungefähr 25 bis 30 Jahre alten Linde.“ Das für diesen Zweck hinzugezogene „Gartenbauunternehmen riet davon jedoch ab“, so Fabig, in Anbetracht des festgestellten „Allgemeinzustandes des Baumes und des Risikos absterbender – und in der Folge möglicherweise herabfallender – Äste“. Um eine potenzielle Gefährdung von Kunden, Passanten und Nutzern des darunterliegenden Parkplatzes auszuschließen, „mussten wir uns schweren Herzens dazu entschließen, den Baum zu entfernen“, so Fabig. Ein neuer Baum soll aber an gleicher Stelle wieder gepflanzt werden.