Bücher per Wunschzettel

Bad Mergentheim. Passend zur Vorweihnachtszeit bietet die Stadtbücherei ab sofort einen „Wunschzettel-Service“ an und schafft damit auch eine Alternative für all jene, für die die 2G-plus-Regelung eine zu große Besuchshürde ist.

Derzeit darf die Einrichtung nur von Geimpften und Genesenen mit einem entsprechenden Nachweis sowie einem tagesaktuellen negativen Schnelltest besucht werden. Ausnahme: Wer geboostert ist oder wessen Impfung weniger als sechs Monate zurückliegt, benötigt den zusätzlichen Test nicht. Für Abholung und Rückgabe von Medien an der Theke sind nur normale Hygieneregeln nötig.

Zu Weihnachten bietet die Stadtbücherei noch einen neuen Service an. Die stellvertretende Leiterin Denise Amann informiert, dass die Stadtbücherei über 55 000 Medien – Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs, Spiele und mehr – zur Ausleihe bereithält.

Nicht nur die kleinen Leserinnen und Leser, auch Familien und Erwachsene können einen Wunschzettel schreiben und der Stadtbücherei übermitteln. „Wenn die angegebenen Medien nicht gerade ausgeliehen sind, gehen diese Wünsche auch ganz bestimmt in Erfüllung“, verspricht Amann. Eine Auswahl lässt sich leicht über den Online-Katalog (www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei) treffen. Wunschzettel können per Mail (stadtbuecherei@bad-mergentheim.de) eingereicht, als Zettel in die elektronische Rückgabeklappe eingeworfen oder an der Theke abgegeben werden.

Teil der Liste sollten nicht nur die Wünsche, sondern unbedingt auch die Benutzernummer der Lesekarte, der Name sowie eine Kontaktmöglichkeit sein.

Die Mitarbeiterinnen der Bücherei geben sofort Bescheid, wenn das Wunschpaket geschnürt ist. Es kann dann fertig verbucht ohne Zugangsbeschränkung während der Öffnungszeiten abgeholt werden, wobei die üblichen Leihfristen zu beachten sind.

Mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit und den Jahreswechsel, wo viele Menschen gerne etwas mehr Zeit mit lesen, schmökern und Unterhaltung verbringen, empfiehlt Denise Amann auch noch die Digitalangebote.

Neben der „Onleihe“ für eine große Auswahl elektronischer Medien ist mit einem gültigem Leseausweis auch der kostenlose Zugang zu den Portalen „PressReader“ (über 7000 nationale und internationale Zeitschriften- und Zeitungstitel), „filmfriend“ (Streamingdienst für Filme und Dokumentationen) sowie zur digitalen Brockhaus-Enzyklopädie mit zusätzlichem Kinder- und Jugendlexikon möglich.

Die Stadtbücherei geht auch dieses Jahr in die Weihnachtspause: Von Freitag, 24. Dezember, bis einschließlich Freitag, 31. Dezember, bleibt sie. In dieser Zeit werden keine Medien zur Rückgabe fällig; die Rückgabeklappe bleibt geöffnet. Ab Dienstag, 4. Januar ist die Bücherei wieder regulär geöffnet: Dienstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr. stv