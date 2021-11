Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona-Lage und Planung der Weihnachtsmärkte - Weikersheim, Niederstetten und Igersheim sagen ab, Bad Mergentheim und Creglingen halten an ihren Terminen fest Budenzauber gibt es nicht mehr überall - in der Kurstadt schon, in Weikersheim aber nicht

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter. Bund und Länder beraten am Donnerstag über die Pandemie. Etliche Städte haben bereits ihre Weihnachtsmärkte abgesagt – einige halten aber (noch) an ihren Plänen fest.