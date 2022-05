Brunnengeld anderweitig investieren

Markelsheim. Was als Scherz zum 1. Mai gedacht war, scheint für manche Markelsheimer Einwohner einen ernsteren Hintergrund zu haben. Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag an mehreren Stellen in dem Bad Mergentheimer Stadtteil kleine Plakate gut sichtbar aufgehängt, auf denen ist zu lesen: „In Mergentheim man Brunnen rückt, in Markelsheim g’hört Stdroßa g’flickt“. Die Initiatoren dieser nächtlichen Aktion scheinen die Diskussion um den Brunnen am Gänsmarkt in der Großen Kreisstadt nicht nachvollziehen zu können. Ihnen wäre es viel lieber, wenn dieses Geld in die Markelsheimer Infrastruktur investiert würde, da an verschiedenen Stellen des örtlichen Straßen- und Wegenetzes bauliche Verbesserungen dringend wünschenswert und notwendig seien, wie ein Bürger gegenüber unserer Zeitung sagte.

