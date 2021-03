  Brunnen wieder im Oster-Kleid

Bad Mergentheim. Der Bad Mergentheimer Kur- und Tourismusverein (KTV) schmückt dieser Tage drei Brunnen in der Stadt mit farbenfroher Frühlings-Dekoration. Unterstützt wird der Verein dabei vom städtischen Bauhof. Vor dem schon fertig geschmückten Kiliansbrunnen am Gänsmarkt bedankte sich Oberbürgermeister Udo Glatthaar (Mitte) dafür sehr herzlich bei Evelyn Rupp und Sven Dell vom KTV. Auch Verkehrsdirektor Kersten Hahn schloss sich dem Dank für das Engagement und die gelungene Gestaltung an. Die „Osterbrunnen“ waren im vergangenen Jahr, als es die Aktion nicht gab, von vielen Menschen vermisst worden. Nun stimmen sie in den kommenden Wochen Passantinnen und Passanten schon einmal auf die Feiertage und die wärmere Jahreszeit ein. Bild: Stadt Bad Mergentheim