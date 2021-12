Briefaktion von Amnesty

Bad Mergentheim. Auch in diesem Jahr nimmt die Ortsgruppe Bad Mergentheim der Menschenrechtsorganisation Amnesty am weltweiten Briefmarathon „Schreib für die Freiheit“ teil, der seit 2003 veranstaltet wird. Die internationale Petitionsaktion dient Menschen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen oder bedroht sind. Die Appellbriefe sollen Regierungsverantwortliche dazu bewegen, Menschenrechtsverletzungen zu beenden.

Drei Fälle

Das Engagement der Bad Mergentheimer Amnesty-Gruppe gelte in diesem Jahr Bernardo Caal Xol, Guatemala, Lehrer, Gewerkschafter und Menschenrechtsverteidiger. Er habe versucht, den Bau von zwei Wasserkraftwerken am Cahabón, der der indigenen Gemeinschaft der Q’eqchi’ als heilig gilt, zu stoppen, weil dies ihre Lebensgrundlage zerstört. Er wurde 2018 verhaftet und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Appellbriefe an die guatemaltekische Generalstaatsanwältin fordern seine Freilassung.

Zhang Zha, China, Journalistin, habe 2020 aus Wuhan berichtet, als dort das Corona-Virus wütete, von der Inhaftierung unabhängiger Reporter und Schikanen gegenüber den Familien von Corona-Kranken. Als sie deshalb zu vier jähren Haft verurteilt wurde, trat sie in einen Hungerstreik. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich; sie hat weder Zugang zu ihrer Familie noch zu einem Rechtsbeistand. Mohamed Al-Baqer, Ägypten, ist Anwalt und vertritt Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen. Wegen dieser Arbeit als Menschenrechtsanwalt wird er ohne Gerichtsverfahren unter Haftbedingungen festgehalten, die gegen das Verbot der Folter und grausame Behandlung verstoßen – ebenso wie Tausende anderer seit dem Amtsantritt von Präsident Fattah al-Sisi. Man wirft ihm grundlos die „Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation“ vor. Vom Präsidenten wird seine bedingungslose Freilassung und ein Ende der erfundenen Anschuldigungen gefordert.