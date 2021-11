Breites Sportangebot des TV

Bad Mergentheim. Nach mehreren Monaten Pause, unter anderem durch die Belegung der Halle mit dem Kreisimpfzentrum, kann ab Montag, 8. November, die Berufsschulturnhalle wieder für den Sport, der Turnabteilung des TV Bad Mergentheim, genutzt werden.

Des Weiteren fand sich eine neue Übungsleiterin, welche das erste und zweite Klasse-Turnen und das Vorschulturnen in der Turnhalle Stadtmitte weiterführt.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Sportangebot der Turnabteilung des TV. Weitere Angebote erhält man unter www.turnen-mergentheim.de: Frauengymnastik 55 plus, findet jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr in der Turnhalle Stadtmitte statt. Fitnessgymnastik für „Sie und Ihn“ findet jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr in der Berufschulturnhalle, Seegartenstraße, statt. Ein Fitnesstraining für den ganzen Körper.

Erste/Zweite Klasse-Turnen, findet jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr in der Turnhalle Stadtmitte, statt. Anmeldung der Kinder unter Telefon 07931 / 46353. Ball-, Gemeinschaftsspiele, Geräteturnen, Bodenturnen und vieles mehr. Von Mannschaftsspielen über Geräte- und Bodenturnen bis hin zur Leichtathletik, wird den Kindern alles geboten. Vorschulturnen, findet jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr in der Turnhalle Stadtmitte, statt. Anmeldung der Kinder unter Telefon 07931 / 46353.

„Spielen, Singen, Toben, Rennen, Springen, Laufen, Werfen“: Die Kinder lernen spielerisch die verschiedenen Materialien (Bälle, Reifen, Frisbees, Schwimmnudeln und andere Kleingeräte) kennen und was ein fairer Sportler/eine faire Sportlerin in der Turnhalle macht, zum Beispiel gemeinsam auf- und abbauen. Fitte Jungs ab der dritten Klasse, findet jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr in der Berufschulturnhalle, Seegartenstraße, statt. Anmeldung der Kinder ist möglich unter Telefon 07931 / 46353.

Das Angebot ist geeignet für Jungen ab der dritten Klasse, die sich (noch) nicht auf eine bestimmte Sportart festlegen wollen. Ohne Leistungsdruck wird gespielt, geklettert, gelaufen, geturnt und mal schnuppert – auch in andere Sportarten. Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung. tv