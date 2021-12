„Brauchen neue Parkplätze“

Bad Mergentheim. Eine umfangreiche Tagesordnung arbeitete der SPD-Ortsverein Bad Mergentheim bei seiner Sitzung im Gasthaus „Linde“ in Wachbach ab. Der Vorsitzende Claudius Korte blickte zunächst auf die „auch für die Bad Mergentheimer SPD erfolgreich verlaufene Wahl“ zurück. „Für uns ist es insgesamt gut gelaufen“, sagte Korte.

Die Wahlkampf-Veranstaltungen des Ortsvereins seien gut besucht worden. Die SPD habe vor Ort Präsenz gezeigt und die Öffentlichkeit informiert. Einhellig lobten die Mitglieder auch Kandidatin Anja Lotz für ihr großes Engagement, die „viel Zeit und Kraft in den Wahlkampf investiert“ habe und gut angekommen sei, betonte Korte.

Bezugnehmend auf den Koalitionsvertrag unterstrich Klaus-Dieter Brunotte, dass es entscheidend sei, „dass die neue Bundesregierung unter Führung der SPD für Stabilität sorgt“. Rolf Seiter ergänzte: „Wir brauchen zukunftsweisende Entscheidungen, aber auch klare Kante bei der Lösung der Corona-Pandemiefolgen.“ Er selbst sei da sehr zuversichtlich, dass sowohl die „neue Regierung als auch das Parlament die notwendigen Maßnahmen umsetzen werden“. Es sei zudem wichtig, dass das Parlament wieder mehr zum Zuge kommt – „es ist in der Pflicht und in der Verantwortung“, findet Seiter.

Schon 2023 gibt es die nächsten Wahlen: die Europa- und die Kommunalwahlen. Auch da sei der Ortsverein wieder gefordert. Für die Kommunalwahl gab der Vorsitzende das ambitionierte Ziel vor, „in allen Stadtteilen Kandidatinnen und Kandidaten zu finden“. Das erfordere viel Einsatz und Überzeugungskraft. „Wenn es uns gelingt, überall in der Stadt präsent zu sein, können wir den Kommunalwahlen zuversichtlich entgegensehen“, glaubt Korte.

Bei seinem „Bericht aus dem Gemeinderat“ ging Brunotte vor allem auf die Verkehrssituation ein. „Der Deutschordenplatz wird gesperrt; der Gänsmarkt ist und bleibt zu und wird sich verändern.“ Das Meinungsbild in der Stadt sei geteilt. „Anlieger sehen es begreiflicherweise oft anders als Autofahrer aus der übrigen Stadt und der Umgebung.“

Nicht übersehen werden dürfe bei der Analyse auch der „Gewöhnungseffekt, und der benötigt Zeit“, gab Brunotte zu bedenken. Die Sperrungen „machen natürlich Druck auf den Verkehrsfluss“, und deshalb gelte es weiterhin, nach Alternativen zu suchen – so etwa die einseitige Wiederöffnung des Oberen Grabens, denn „die Theurer-Kreuzung ist nach wie vor ein Nadelöhr.“

Generell nötig sein „ein besseres Parkraummanagement“, hob Brunotte hervor. Einerseits gelte es, dadurch Parkflächen zu schaffen, dass man bestehende Parkhäuser aufstockt“. Und da seien die Möglichkeiten natürlich begrenzt.

Neue Parkflächen vor der Stadt auszuweisen bedürfe dagegen einer guten Anbindung an den Stadtbus-Verkehr, denn „sonst werden sie nicht angenommen“. Der Stadtbus müsse attraktiver werden; „einerseits durch eine Ausweitung der Linien, andererseits durch den Einsatz kleinerer Busse“, sagte Brunotte. Neue Parkflächen vor der Stadt müssten zu entsprechenden Zeiten angebunden werden, „damit die Leute dort einsteigen und möglichst nahe ihrer Arbeitsstätte eine Haltestelle haben“, sagte der Stadtrat. „Der Umstieg auf den ÖPNV funktioniert nur, wenn das Angebot stimmt“, ergänzte Claudius Korte.

Jordan Murphy bemerkte, dass das städtische Bauamt kaum hinterherkommt, es ist bis zum Anschlag ausgelastet“. Zu wenige Mitarbeiter müssten „zu viele Aufgaben abarbeiten“ – und kämen nicht nach. Ein Beispiel sei der Wachbacher Friedhofsvorplatz.

Tillmann Zeller berichtete aus dem Kreistag über den Senioren- und Pflegeplan 2021-2025. Da es m Kreis einen hohen Anteil an Hochbetagten gebe, nehme der Kurzzeit- und Tagespflegebedarf zu. Künftig werde Anteil der über 85-Jährigen in Bad Mergentheim um 40 Prozent steigen. Schon 2030 seien acht Prozent der Bad Mergentheimer älter als 80 Jahre. Weil außerdem die Altersarmut vor allem bei älteren Frauen zunehme, würden die Fallzahlen im Bereich der Sozialhilfe steigen. Positiv stellte Zeller heraus, „dass mit dem neuen Landrat eine sachbezogene politische Arbeit auf Augenhöhe stattfindet“.

Außerdem ging Zeller auf den Radwegebau ein. Zwischen Markelsheim und Apfelbach werde ein Radweg geplant, weil sich die Kläranlage aufgrund der hohen Förderung des Radwegebaus kostengünstig an der Markelsheimer Anlage anschließen lässt. „Die dringend nötige Verbesserung der Situation für radelnde Schüler in der Kernstadt verfügt leider nicht über so attraktive Fördertöpfe“, merkte Zeller an. spd