Brand in der Mall verhindert

Bad Mergentheim. Zwei Mülleimer in einem Einkaufszentrum in Bad Mergentheim haben am Mittwochnachmittag Feuer gefangen.

Nachdem Brandmelder in dem Gebäude in der Johann-Hammer-Straße Alarm ausgelöst hatten, eilten die Polizei und die Feuerwehr herbei. Die Einsatzkräfte stellten zwei Brandstellen fest: Vor einem Supermarkt und in einer Toilettenanlage waren Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Allerdings entstand in den Toilettenräumen ein Sachschaden am Boden und an den Wänden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Gegenüber den Feuerwehrleuten machte ein wichtiger Zeuge Angaben zu dem Vorfall. Jedoch war dieser beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Bad Mergentheim bittet den unbekannten 18- bis 20-Jährigen sowie weitere Zeugen sich unter Telefon 07931 / 54990 zu melden. pol

