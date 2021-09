Brand in Außensauna des Vitalhotels König

Bad Mergentheim. Ein Schaden von rund 15 000 Euro entstand bei einem Brand am späten Samstagnachmittag neben dem Vitalhotel König im Erlenbachweg. In einem frei stehenden Saunagebäude geriet laut Polizeibericht vermutlich ein holzbefeuerter Ofen in Brand. Das Feuer griff kurzzeitig auch auf Gebäudeteile über. Zum Glück wurde das Feuer aber frühzeitig entdeckt, so dass die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Sauna, so dass auch niemand verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Mergentheim eilte mit ihren Abteilungen Kernstadt und Markelsheim sowie über 30 Einsatzkräften herbei. pol/sabix/Bild: Sascha Bickel

