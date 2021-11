Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In den Kliniken Dr. Vötisch - Feuer in einem Sozialraum der Mitarbeiter / Schnell gelöscht / 180 Personen insgesamt betroffen Brand: Bad Mergentheimer Rehazentrum in Teilen evakuiert

Brandalarm im Rehazentrum: Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr zu den Kliniken Dr. Vötisch an, evakuierte Patienten sowie Mitarbeiter und kümmerte sich um die schnelle Bekämpfung des ausgebrochenen Zimmerbrandes. © Sascha Bickel