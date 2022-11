Boxberger zeigen ihr Können

Bad Mergentheim. „Jung – frisch – dynamisch“ – so lässt sich die Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg wohl am besten charakterisieren. Die etwa 30 Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren mit ihren beiden Dirigenten Lisa Mackert und Lukas Weisenseel verstehen es, ihre facettenreiche Musik mit Spaß und Freude ins Publikum zu transportieren. Am Sonntag, 13. November, findet um 10.30 Uhr im Kursaal in Bad Mergentheim ein Promenadenkonzert statt.

„Abba Gold“ auf Programm

Auf dem Programm steht unter anderem das Medley „Abba Gold“ von Ron Sebregts mit berühmten Hits wie „Dancing Queen“ und „Mamma Mia“ sowie die ruhige Pop-Ballade „Only Time“, auf Deutsch „nur die Zeit“. Außerdem kann man sich entführen lassen auf eine kurze musikalische Reise an die Küsten der Meere mit den beeindruckenden Melodien aus „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble,