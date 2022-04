BMW fing Feuer

Bad Mergentheim. Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines brennenden BMW am Donnerstag in Bad Mergentheim. Gegen 16 Uhr war die 30-jährige BMW-Lenkerin auf der Alten Würzburger Straße in Richtung Löffelstelzen unterwegs, als ihr Auto ausging. Das Auto ließ sich nicht mehr starten und begann, und unter der Motorhaube begann es zu rauchen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Alte Würzburger Straße kurzzeitig gesperrt werden.

