Blutarmut ist das Thema

Bad Mergentheim. In einem Online-Vortrag aus der Reihe „Caritas im Dialog“, informiert Professor Dr. Werner Heinz, Chefarzt der Medizinischen Klinik II im Caritas-Krankenhaus, am Donnerstag, 7. Juli, um 18 Uhr darüber, wie man einen Mangel an Blut oder an dessen Bausteinen erkennen und behandeln kann.

Der Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie, Hämatologie und Onkologie wird in seinem Vortrag zunächst medizinische Begriffe wie Erythrozyten (rote Blutzellen), Leukozyten (weiße Blutzellen) und Hämoglobin (eisenhaltiger Bestandteil der roten Blutzellen) erklären.

Mangel an roten Blutzellen

Bei der Blutarmut, die auch Anämie genannt wird, geht es um einen Mangel an roten Blutzellen. „Die roten Blutzellen haben die Aufgabe, den Sauerstoff in der Lunge aufzunehmen und im gesamten Körper zu verteilen“, so Professor Dr. Heinz.

Ein Mangel könne zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Schwindel führen, dahinter könnten sich aber auch viele versteckte Krankheitsbilder verbergen.

In seinem Vortrag im Rahmen der Reihe „Caritas im Dialog“ widmet sich der Chefarzt auch ausführlich den Therapiemöglichkeiten von Blutarmut.

Im Anschluss steht er für Fragen zur Verfügung.