Blechschaden beim Abbiegen bei Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Während eines Abbiegevorgangs am Montagmorgen bei Bad Mergentheim kollidierten zwei Pkw. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem BMW gegen 7.30 Uhr auf der Wilhelm-Frank-Straße in Richtung Bad Mergentheim, hinter einem VW-Passat und einem weiteren unbekannten Fahrzeug. Der 33 Jahre alte VW-Lenker wollte zuerst nach rechts auf einen Firmenparkplatz biegen, setzte den Blinker und sah dann, dass die Einfahrt des Parkplatzes durch einen Lkw blockiert war. Daraufhin entschloss er sich, auf einen öffentlichen Parkplatz zu fahren, der sich auf der linken Seite der Straße befindet. Hierzu setzte er wohl den linken Blinker. Der Pkw, welcher zwischen dem BMW und dem VW fuhr, überholte daraufhin den VW-Passat. Kurz danach setzte der 33-Jährige zum Abbiegen an. Zeitgleich überholte der BMW-Fahrer das abbiegende Auto und es kam zur Kollision. An beiden Pkw entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro.

