Bisons werden mit dem Gewehr erlegt

Bad Mergentheim. Ihren Jahresausflug nutzte die Kreisjägervereinigung Mergentheim für einen lehrreichen Tag. Das interessante Programm verknüpfte die Bereiche Landwirtschaft, Natur und Wild miteinander.

Zunächst stand ein Betriebsbesuch bei der Firma Rieger-Hofmann in Blaufelden-Raboldshausen auf dem Plan, einem Spezialbetrieb für Wildsamen. Auf rund 85 Hektar werden dort Wildblumen, -gräser und Wildkräuter angebaut, dazu zahlreiche Sträucher.

Regionale Herkunft

Die Liste der Sämereien und Mischungen ist lang. Dabei gilt das Prinzip der regionalen Herkunft. Somit werden auch die zugelieferten Samen der Vertragspartner regional vermarktet.

Der Bedarf an diesen Produkten – ob einzeln oder in speziellen Mischungen – ist ebenso groß wie der Anteil der Handarbeit bei Aufzucht und Samengewinnung. Die Jäger stellten Fragen zu geeigneten Mischungen für Wildäcker. Die einzelnen Schritte der Samengewinnung machte er an mehreren Beispielen deutlich.

Mittlerweile rund 50 Tiere

Zweite Station war die „Bisonranch“ von Joachim und Katrin Humpfer in Schrozberg-Standorf. Humpfer ist auch als Hegeringleiter aktiv. Die Idee, Bisons zu halten und zu züchten kam Joachim Humpfer im Supermarkt wurde „Bisonfleisch aus Kanada“ angeboten. Eine Reise nach Alberta brachte zusätzliche Sicherheit, und bei einem deutschen Bisonzüchter – der Bundesverband hat nur 17 Mitglieder – erwarben die Humpfers die ersten fünf Tiere, allesamt Prärie- , also nicht die etwas kleineren Waldbisons.

Doch mit dem Kauf war es nicht getan, es begann eine bürokratische Achterbahnfahrt. Der Anblick der urigen Wildrinder – der Bestand umfasst mittlerweile rund 50 Tiere – erfüllte alle Ausflugsteilnehmer mit Respekt. Was die Schlachtung angeht, so behilft sich Humpfer damit, das jeweilige Stück mit der Jagdbüchse zu erlegen.

Zur Vermarktung des Bisonfleisches – die noch ausbaufähig ist – dient auch der „Ranch-Shop“, wo ein Automat mit verschiedenen Bison-Produkten bestückt ist.

Danach begaben sich die Ausflügler auf eine kleine Wanderung durchs Schandtaubertal nach Rothenburg. kjv