Bislang elf Kandidaten

Bad Mergentheim. Am 11. Mai wird ein neuer Jugendgemeinderat gewählt. Mindestens zehn Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 14 und 18 Jahren müssen es laut Stadt sein. Am Montag war eigentlich Bewerbungsschluss. Elf Jugendliche kandidieren. Nun hat die Verwaltung die Frist für Bewerbungen noch einmal verlängert – bis Montag, 28. März. Man hoffe, so Melanie Wolpert vom städtischen Hauptamt, noch ein paar zusätzliche Kandidaten zu finden. Der Informationsflyer mit Bewerbungsformular ist in Schulen und Rathäusern zu finden, aber auch online unter www.bad-mergentheim.de. Fragen werden unter Telefon 07931 / 57-1007 oder E-Mail melanie.wolpert@bad-mergentheim.de beantwortet. stv

