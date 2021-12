Bis heute mehr als 400 Covid-19-Patienten stationär behandelt

Bad Mergentheim. 1946 waren in der ehemaligen Deutschmeister-Kaserne etwa 800 Menschen gestrandet: Tuberkulose-Kranke aus der ganzen Region, entlassene Soldaten, heimatlose Flüchtlinge, darunter etwa 200 Kinder. Dringend suchte die amerikanische Militärregierung nach einem Träger für das künftige Krankenhaus. Der Caritasverband für Württemberg übernahm diese enorme Herausforderung.

Erste Chefärztin war eine Frau: Dr. Maria Birkenfeld. Die ersten Fachabteilungen waren ganz auf die Nöte der Patienten in der Nachkriegszeit ausgerichtet. Neben der Tuberkulose-Klinik wurden noch Ende der 1940er Jahre die Abteilung für Innere Medizin und die orthopädische Abteilung eingerichtet. Die Pflege wurde aufopferungsvoll von den Schwestern des Deutschen Ordens getragen. In Hoch-Zeiten arbeiteten 60 Deutsch-Ordensschwestern in unterschiedlichen Funktionen im Haus. In den 60er Jahren passte sich die Struktur den Erfordernissen an, vier Belegabteilungen (Augenheilkunde, HNO, Urologie und Dermatologie) kamen hinzu.

Dank großzügiger Gesundheitspolitik und unternehmerischer Weitsicht baute das Caritas-Krankenhaus in den 70er Jahren sein Behandlungsspektrum kontinuierlich aus. Die Urologie wurde zur Hauptfachabteilung, neu hinzu kamen die Frauenklinik, die Anästhesiologie, die Radiologie und eine Dialyseabteilung. Für die neue Kinderklinik wurde eigens ein Neubau errichtet und zusätzlich zwei Personalwohnheime gebaut. 59 Ärzte und mehr als 200 Pflegekräfte kümmerten sich damals um die Patienten.

Integration und Ausbau

Veränderungen in der Krankenhauspolitik des Landes führten in den 80er Jahren zu einem Rückzug des Main-Tauber-Kreises aus der Trägerschaft des ehemaligen Kreiskrankenhauses in der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim: So wurde das Kreiskrankenhaus 1989 zur Chirurgischen Klinik des Caritas-Krankenhauses. Für deren räumliche Eingliederung in die Uhlandstraße investierten das Sozialministerium in Stuttgart und der Caritas-Verband in einen modernen, architektonisch anspruchsvollen Neu- und Ausbau. Ein Großbrand am 23. Juni 1994 machte weitere Umbauten nötig. Seit Juli 1997 pulsiert nun das medizinische Herz des Caritas-Krankenhauses im neuen Funktionsbau inmitten der lichtdurchfluteten Halle. Im Jahr darauf folgte der Umzug der Chirurgischen Klinik aus der Wachbacher Straße in das neu errichtete Bettenhaus.

Im Herbst 2001 wurde schließlich auch das traditionsreiche katholische Rochus-Spital ins Caritas-Krankenhaus integriert, verbunden mit dem Neubau eines weiteren Bettentrakts. Das medizinische Spektrum wurde in dieser Phase durch die Einrichtung der Pathologie, der Neurologie und des Klinischen Labors abgerundet.

Um das Caritas-Krankenhaus auch wirtschaftlich für die Zukunft zu rüsten und die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, suchte der Caritas-Verband nach 60 Jahren alleiniger Leitung starke Partner und fand sie im Barmherzige Brüder Trier e.V. (BBT). Seit April 2006 trägt die in der Tradition der Krankenpflegeorden stehende BBT-Gruppe die Verantwortung für die Geschicke des Hauses. Sie öffnete auch den Weg für eine engere Zusammenarbeit mit der benachbarten Krankenhaus und Heime Main-Tauber gGmbH (KHMT). Seit 1. Januar 2012 dient die Gesundheitsholding Tauberfranken gGmbH als gemeinsames gesellschaftsrechtliches Dach der Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gGmbH und der KHMT mit dem Krankenhaus Tauberbischofsheim.

Der Name des Caritas-Krankenhauses ist jedoch geblieben – mit gutem Grund: „Das Caritas“ ist gelebtes Zeichen „der Caritas“: Der Dienst am Menschen als Heilsauftrag Jesu zeitgemäß umgesetzt mit modernster Technik, hoher Kompetenz und vor allem Menschlichkeit.

Ausweitung des Spektrums

Der Ausbau des medizinischen Leistungsangebots geht inzwischen unvermindert weiter. Vor allem die Kompetenz bei der Therapie krebskranker Patienten wurde ausgebaut: Seit 2008 wurden drei Zentren zur interdisziplinären Therapie von Darm-, Brust- und Prostatakrebs eingerichtet, die bereits mehrfach von der Deutschen Krebsgesellschaft für die Qualität der Abläufe und der Behandlung zertifiziert wurden. 2011 wurde gemeinsam mit dem externen Partner „Strahlentherapie Tauberfranken“ eine neue Strahlenklinik in Betrieb genommen. Damit ist die komplette Tumortherapie unter einem Dach möglich. Seit 2017 wird die hohe interdisziplinäre Kompetenz bei der Behandlung von Patienten mit Krebserkrankungen auch durch die Auszeichnung als Onkologisches Zentrum Tauberfranken OZT von der Deutschen Krebsgesellschaft bestätigt.

Im Mai 2011 wurde das neue Mutter-Kind-Zentrum eingeweiht. Hier finden Schwangere, Neugeborene, aber auch kranke Kinder und Jugendliche beste Versorgungsmöglichkeiten.

Anfang und Ende des Lebens liegen im Caritas oft nahe beieinander: Fast zeitgleich mit dem Mutter-Kind-Zentrum wurde eine Palliativeinheit eröffnet, auf der sich Ärzte, Therapeuten, Pflegende und Seelsorger intensiv um schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase kümmern. Seit Ende 2015 gibt es außerdem eine Psychiatrische Tagesklinik als Außenstelle des Krankenhauses Tauberbischofsheim auf dem Klinikgelände.

Minimalinvasive Therapien

Intensiv wurde in den vergangenen Jahren zugleich in moderne Medizintechnik investiert, um vor allem minimalinvasive, für die Patienten schonende Eingriffe durchführen zu können. Seit 2012 steht den Kardiologen ein Herzkatheterlabor mit modernster 3-D-Technik für die Diagnostik und Therapie von Herzerkrankungen zur Verfügung,

Neben eine zunehmende Spezialisierung in den einzelnen Fachabteilungen tritt im Caritas-Krankenhaus seit einigen Jahren zugleich eine strukturierte fachübergreifende Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen und Berufsgruppen in medizinischen Zentren. Mehrfacherkrankungen werden bei der Therapie berücksichtigt.

Im Zeichen der Pandemie

Die vergangenen 20 Monaten standen stark im Zeichen der Corona-Pandemie: Der erste Kontakt mit einem Corona-Patienten war am 8. Februar 2020. Bis Ende November 2021 wurden im Caritas-Krankenhaus mehr als 400 Covid-19-Patienten stationär behandelt, einige davon über mehrere Wochen.

Neben der Bewältigung der Corona-Pandemie ist eines der wichtigsten Handlungsfelder derzeit die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen sowie die Vernetzung mit weiteren Partnern in der Gesundheitsversorgung. So gehört seit gut drei Jahren auch die Hohenloher Krankenhaus gGmbH mit dem Krankenhaus in Öhringen und acht Seniorenzentren zur BBT-Gruppe. So sind das Caritas-Krankenhaus und seine Partner unter dem Dach der BBT-Gruppe heute der größte Anbieter von Gesundheits- und Pflegedienstleistungen in der Region Tauberfranken-Hohenlohe und stellen die hochwertige Versorgung der Menschen in Medizin und Pflege wohnortnah sicher. ckbm